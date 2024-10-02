شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شون ديدي كومبس يحاول الإفراج عنه بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتجز المغنى العالمى شون ديدي كومبس حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك، بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك بالاتجار بالجنس والابتزاز والنقل لممارسة الدعارة في لائحة اتهام تم الكشف عنها الشهر الماضي.

ودافع كومبس بأنه غير مذنب وقال محاموه إنه بريء من جميع التهم.

تم رفض الإفراج بكفالة عن ديدى مرتين، ولكن خلال الأسبوع قدم فريقه القانوني، الذي يضم الآن المحامية ألكسندرا شابيرو إلى جانب تيني جيراجوس ومارك أجنيفيلو، أول مستندات قبل استئناف قرار الكفالة التي لم يكشف عنها.

وذلك بعدما كشف المغنى العالمى 50 سنت ، الذى يعد أكبر منتقدي لمغنى الراب شون "ديدي" كومبس أنه سيقدم سلسلة وثائقية عن القضايا القانونية التي يواجهها الأخير، حيث أعلن 50 Cent عن أن المسلسل الوثائقى الذى سيقدمه عن ديدى سيطرح على نتفليكس.

يواجه ديدى عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين بتهمة التآمر في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتهمة الابتزاز والاتجار بالجنس والنقل لممارسة الدعارة، وأكد أنه غير مذنب.

تتولى ألكسندريا ستابلتون إخراج المسلسل الوثائقى الجديد وهو قيد الإنتاج حاليًا، وفقًا لموقع Variety.

أعلن 50 سنت لأول مرة عن خططه للمسلسل الوثائقي في مايو الماضى، والتي شكك البعض في البداية في أنها حقيقية نظرًا لتاريخه في استفزاز ديدى على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العلاقة بينهما متوترة.

وذلك بعد كشف مصدر مطلع على تحقيق ديدي في أنه ربما لا يأكل في السجن، وأشار إلى أنه ربما يكون "مصاب بجنون العظمة" و"خائف" من التسمم.