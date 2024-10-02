شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بسلطنة عمان، والذي يرأس اللجنة التنفيذية له، الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية موسى بن عبدالله القصابي مديرعام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، والمنسق العام لمهرجان عمار بن عوبد غواص، مدير دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار.

وخلال حفل الافتتاح سيكرم المهرجان 6 فنانين من مصر وعمان وسوريا، من الذين أثروا الحركة المسرحية في الوطن العربي وهم النجمة إلهام شاهين من مصر، النجم سلوم حداد من سوريا، النجمة فخرية خميس من سلطنة عمان، النجم عبد الله بن مرعي الشنفري، والنجمة بثينة الرئيسي من سلطنة عمان، والكاتب الكبير إسماعيل عبد الله من الإمارات.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة، فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.