هيئة الأفلام تعلن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأفلام عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 أكتوبر، بمدينة الرياض.

منتدى الأفلام

وتشمل فعاليات هيئة الأفلام داخل منتدي الأفلام السعودي مجموعة من المناطق التفاعلية، أبرزها منطقة "الأعمال" التي ستشهد توقيع اتفاقيات وإبرام الشراكات بين الشركات العاملة في قطاع الأفلام، في حين تقدم منطقة "الاستشارات" إرشادات متخصصة في صناعة الأفلام بجوانب مختلفة، من التمويل إلى منهجيات العمل، بالإضافة إلى منصة لتسجيل أصحاب المهن الحرة في مجال الأفلام وربطهم بالشركات التي تحتاج إلى خدماتهم, إلى جانب منطقة التجارب الحية وهي تجربة للزوار تحاكي بيئة أستوديو تصوير الأفلام، حيث يمكنهم من أداء أدوار الممثل والمصور والمخرج وغيرهم في طاقم عمل الأفلام الفعلي.

وفي فعالية حديث الأفلام، تُستهدف أهم الشخصيات في صناعة الأفلام للحديث عن إنجازاتهم وخبراتهم وتجاربهم، إلى جانب معرض للتعريف بأحدث المعدات المستخدمة في تصوير الأفلام الجوية.

صانع الأفلام الصغير

ويحتضن منتدي الأفلام منطقة "صانع الأفلام الصغير " المخصصة للأطفال ليعيشوا تجربة صناعة الأفلام بشكل ممتع ومبسط، ومنطقة "الفنون السينمائية" التي تعرض تقنيات المكياج والأزياء السينمائية، وتوضح كيفية تحويل الشخصية من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الشاشة.

منتدى الأفلام السعودي

يذكر أن منتدى الأفلام السعودي هو الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، ويضم بنسخته الثانية معرضًا يجمع سلسلة القيمة من أكثر من 16 مجالًا مختلفًا، ومؤتمرًا متخصصًا يتضمن 30 جلسة حوارية و 15 ورشة عمل في شتى مجالات صناعة الأفلام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار وتُعرفهم بصناعة الأفلام وجوانبها المختلفة، لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة.