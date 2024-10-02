مهرجان المسرح العربى يعلن مواعيد عروض دورته الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، عن جدول عروض الدورة الخامسة، وقد اختارت لجنة المشاهدة في وقت سابق 5 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام، وضمت لجنة المشاهدة كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي و الفنان إسلام عبد الشفيع.

مواعيد العروض

وجاء جدول عروض مهرجان المسرح العربى المشاركة كالتالي:

يوم 20 أكتوبر عرض " بينو " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الانفوشي في الساعة التاسعة مساءا.

يوم 22 أكتوبر عرض " +1 " علي المسرح الصغير في قصر ثقافة الانفوشي في السابعة مساءا، وعرض " الشاهد " علي المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي في التاسعة مساءا.

يوم 24 أكتوبر عرض " مأساة الحلاج " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الانفوشي في الساعة السابعة مساءا.

يوم 26 أكتوبر عرض " الالياذة " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الانفوشي في الساعة السابعة مساءا.

وتحمل هذه الدورة من مهرجان المسرح العربى اسم الفنان كريم عبد العزيز ، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

مهرجان المسرح العربى

وتحتضن محافظة الإسكندرية مهرجان المسرح العربى، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.

يذكر أن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربى خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشغل منصب رئيس أتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية 2022 , 2023 , 2024، ومديراً لمهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحي، ومديراً لمهرجان الميكرو تياترو الإسباني الدورة الثالثة، ومديراً لمهرجان المسرح العربي الدورة الرابعة دورة النجم ماجد الكدواني، ومديراً للدورة الخامسة دورة النجم كريم عبد العزيز.