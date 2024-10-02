إسماعيل فرغلي يوجه رسالة لكل من عزاه في وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان إسماعيل فرغلي، رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة زوجته، التي وافتها المنية السبت الماضي.

وكتب فرغلي في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "شكرا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو الاتصال عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف، شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء".

واستقبل الفنان إسماعيل فرغلي الاثنين الماضي العزاء في زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور الفنان هشام ماجد، والفنان حجاج عبدالعظيم، وعدد كبير من مشاهير الفن والإعلام وكرة القدم، بينهم: محمد رياض، مجدي بدر، محمد محمود، بيومي فؤاد، سامح حسين، ياسر فرج، عمرو عبدالعزيز، أحمد بدير، سليمان عيد، عصام كاريكا، الكابتن خالد بيبو، الإعلامي طارق علام، محمد أوتاكا، شريف خير الله.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.

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