فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بصحبة صديقاتها (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت بسمة، صورا وهي تستمتع بوقتها مع صديقاتها، وذلك عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بوسيل" مؤخرا مع طليقها وعدد من نجوم الفن وكرة القدم بحفل افتتاح مطعم تامر حسني الجديد الذي أطلقه باسم ابنه.

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو.

اقرأ أيضا..

3 مسلسلات وموسم جديد من آراب جوت تالنت.. إم بي سي مصر تشعل حماس جمهورها

خالد الصاوي: "قولت على نفسي ممثل جامد بعد عمارة يعقوبيان"

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا