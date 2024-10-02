أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بصحبة صديقاتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت بسمة، صورا وهي تستمتع بوقتها مع صديقاتها، وذلك عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "بوسيل" مؤخرا مع طليقها وعدد من نجوم الفن وكرة القدم بحفل افتتاح مطعم تامر حسني الجديد الذي أطلقه باسم ابنه.

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو.

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