شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الجزء الثاني من الـ Joker.. كل ما يجب معرفته عن الفيلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظر بتشوق كبير محبى الجزء الأول من فيلم Joker طرح الجزء الثانى من العمل، الذى سيعرض خلال أيام في دور العرض حول العالم، تحت اسم Joker: Folie à Deux، وهذه أبرز المعلومات عن الجزء الجديد:
- فيلم Joker: Folie à Deux سيطرح يوم 4 أكتوبر الجارى حول العالم.
- فيلم Joker: Folie à Deux يقوم ببطولته الثنائى خواكين فينيكس وليدى جاجا.
- فيلم Joker: Folie à Deux مدته ساعتين و 18 دقيقة.
- مصنف فيلم Joker: Folie à Deux تصنيف R، بسبب مشاهد العنف، ولغته، وبعض المشاهد الجنسية.
- حصل فيلم Joker: Folie à Deux على إشادات نقدية تراوحت بين الجيد والسئ بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.
- حصل فيلم Joker: Folie à Deux على أكثر من 10 دقائق تصفيق بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.
- طالب محبى النجمة العالمية ليدى جاجا بحصولها على الأوسكار بسبب فيلم Joker: Folie à Deux.
- النجمة العالمية ليدى جاجا ستطرح ألبومها الجديد بعنوان Harlequin وهو بالتزامن مع عرض فيلم Joker: Folie À Deux
يأتى العمل على جزء ثانى من الفيلم الأجنبى الشهير "Joker" نتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند طرحه منذ نحو 3 سنوات، إذ كان فيلم Joker سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2019، صنع الفيلم التاريخ كأول فيلم من فئة R على الإطلاق يصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
وفاز فيلم "Joker" بجائزة الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية السينمائى، وذهب فينيكس ليحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وحصل العمل على 11 ترشيحًا إجمالاً.
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