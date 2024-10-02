شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الجزء الثاني من الـ Joker.. كل ما يجب معرفته عن الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر بتشوق كبير محبى الجزء الأول من فيلم Joker طرح الجزء الثانى من العمل، الذى سيعرض خلال أيام في دور العرض حول العالم، تحت اسم Joker: Folie à Deux، وهذه أبرز المعلومات عن الجزء الجديد:

فيلم Joker: Folie à Deux سيطرح يوم 4 أكتوبر الجارى حول العالم.

فيلم Joker: Folie à Deux يقوم ببطولته الثنائى خواكين فينيكس وليدى جاجا.

فيلم Joker: Folie à Deux مدته ساعتين و 18 دقيقة.

مصنف فيلم Joker: Folie à Deux تصنيف R، بسبب مشاهد العنف، ولغته، وبعض المشاهد الجنسية.

حصل فيلم Joker: Folie à Deux على إشادات نقدية تراوحت بين الجيد والسئ بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

حصل فيلم Joker: Folie à Deux على أكثر من 10 دقائق تصفيق بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

طالب محبى النجمة العالمية ليدى جاجا بحصولها على الأوسكار بسبب فيلم Joker: Folie à Deux.

النجمة العالمية ليدى جاجا ستطرح ألبومها الجديد بعنوان Harlequin وهو بالتزامن مع عرض فيلم Joker: Folie À Deux

يأتى العمل على جزء ثانى من الفيلم الأجنبى الشهير "Joker" نتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند طرحه منذ نحو 3 سنوات، إذ كان فيلم Joker سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2019، صنع الفيلم التاريخ كأول فيلم من فئة R على الإطلاق يصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.