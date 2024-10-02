شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 14.. وليد يكتشف سرا جديدا عن أكرم واسمه المزور والان مع تفاصيل الخبر

واجهت بريهان (فرح يوسف) شقيقها وليد (هانى عادل) بما أكده لها زوجها أكرم (محمد القس) بسرقة وليد للشركة طوال السنوات الماضية، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل برغم القانون، حيث تعرضت بريهان لصدمة كبيرة من الأمر ولكن وليد يعطى لها مبررات بأن أكرم كان مسيطر على كل شيء في الشركة، ويطلب منها إيجاد الأوراق التي تدينه بأى طريقة.

وفى سياق آخر يغير محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) التغيير من طريقة لبسه بعدما اتخذ قراراً بالزواج من سوسن (جورى بكر) رغم أن والدته عايدة رياض غير مرحبة بهذه الزيجة، أما وليد فيذهب إلى منزل اكرم الجديد المتواجد فيه أبنائه من ليلى، ويتظاهر بأنه محصل الكهرباء ويسأل عن صاحب المنزل ليخبره الطفل هاشم بأن والده اسمه أحمد دسوقى السيد على، وعلى الجانب آخر تفيق فاتن (رحاب الجمل) من الغيبوبة.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.