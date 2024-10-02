حمادة هلال .. متى يبدأ تصوير المداح 5 ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ النجم حمادة هلال ، تصوير مسلسل المداح 5، بداية شهر نوفمبر القادم، ويأتي الجزء الجديد استكمالًا لأساطير الأجزاء السابقة، ومقرر أن يعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وفي مفاجأة جديدة انضمت الفنانة عادة عادل لأسرة المداح 5، ولم يتم الكشف عن شخصيتها خلال الأحداث حتى الآن، كما يضم الجزء الخامس مجموعة من نجوم الأجزاء السابقة، وأبرزهم:" هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز".

كان حمادة هلال شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بالمداح أسطورة العودة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي رعب.

المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر.

مسلسل المداح الجزء 3

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه في رمضان 2023 على شاشة "MBC مصر".

كان “حمادة” طرح آخيرًا أغنية «متحملاني» من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر محمد جودة، جيتار باسم سعيد.

وتقول كلماتها:" ربنا بيراضي ورضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

أسراري معاكي وعارفاها

أنا آمنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدءاها

الدعوة اللي أنا عشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

من غيرك أعيش كده وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بـ ايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك لك في قلبي ده حب غالي

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا أغلي من كل اللي كنت بشوفه غالي ".

يذكر ان الفنان حمادة هلال طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، إخراج كريم مسلم، توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا.. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف

له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح".