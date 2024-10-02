نيللى: مهرجان الإسكندرية الأقرب لقلبى.. والتكريم أسعدنى

ياسر رشاد - القاهرة - الفوازير كل حياتى.. وما زلت قادرة على العطاء

أطلق مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، اسم النجمة «نيللى» على الدورة الـ40 من المهرجان الذى ينعقد فى الفترة 1 أكتوبر حتى 5 أكتوبر 2024؛ تقديرًا وتكريمًا لمشوارها الطويل الذى بدأته فى عامها الرابع من عمرها تحديدًا فى منتصف القرن الماضى، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ولكن لمع نجوميتها بدءًا من تقديم فوازير رمضان، بصوتها المميز الذى أسكن أذهان وقلوب الجمهور.

لم تكن «نيللى» ممثلة فحسب، ولكن امتازت بموهبة استثنائية، حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء الأمر الذى ميزها عن فنانات جيلها، فضلًا عن نشأتها وسط عائلة فنية كونها تنتمى إلى أسرة مصرية بجذور أرمنية، وهى شقيقة الممثلة المصرية فيروز، وابنة خال الفنانة لبلبة.

وخلال المسيرة الفنية الناجحة والضخمة للنجمة نيللى، قدمت أكثر من 75 فيلمًا ومن الفوازير 13 عملًا، بالإضافة إلى 11 مسرحية و12 عملًا درامياً، وعدد آخر من الأعمال الفنية للأطفال والإذاعية.

حاورت «الخليج 365» النجمة نيللى، التى عبرت عن سعادتها الكبيرة حول إطلاق اسمها على الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، موجهة الشكر للناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان وكل القائمين على إنتاج وظهور المهرجان بالشكل اللائق المشرف.

< فى البداية.. ما شعورك بإطلاق اسم «نيللى» على دورة المهرجان؟

- الحقيقة سعيدة جدًا بتكريمى من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، فى دورته الـ 40، حيث إن التكريم جعلنى أشعر بالحب والتقدير الجماهيرى الأمر الذى يمنحِ المزيد من العطاء والتواجد وحب الحياة.

< ما انطباعك عن مهرجان الإسكندرية فى دورته الـ40؟

- يعُد مهرجان الإسكندرية من أقرب المهرجانات لى وله مكانة كبيرة كونها الاستمرارية للدورة الـ40 بنجاح واهتمامات إدارة المهرجان بالتنوع فى الجوائز واحتواء الأعمال السينمائية للموهوبين، اتمنى كل التوفيق ومن نجاح لـ نجاح خلال الدورات المقبلة.

وخلال هذا التكريم، أوجه الشكر للناقد المتميز الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، لانه حريص على إقامة المهرجان بالشكل المنوط به وقدرته على نجاح المهرجان كل دورة، بالإضافة إلى العمل بشكل دائم على وضع لمسات فنية جديدة واستحداث مسابقات لأول مرة مما يخلق شيئًا من التنوع فى الفنون.

< من الإسكندرية.. حدثينا عن ارتباطك وذكرياتك مع عروس البحر؟

- الإسكندرية من أقرب المحافظات الساحلية لى، ومرت على حياتى ذكريات كثيرة سواء على المستوى الشخصى أو الفنى، وتواجد مهرجان الإسكندرية يعد ترويجًا مهما لـ عروس البحر ومعالم الإسكندرية الجميلة.

< ارتباط الجمهور بـ «نيللى» فى شهر رمضان قوى وما زالًا حاضر حتى الآن؟

- سعيدة جدًا باهتمام الجمهور بالزمن الجميل، وأيضًا الأجيال الجديدة بمتابعتهم وحبهم لـ فوازير رمضان، فكرة توالى الأجيال الجديدة للفوازير حاجة ممتعة، والفوازير كل حياتى، حيث اننى قدمت كل موهبتى من تمثيل واستعراض وغناء ورقص فى الفوازير، وهذا بالنسبة لى أمر رائع.

< على الرغم من مرور سنوات طويلة إلا أن فوازير نيللى حاضر؟

- الجمهور ارتبط بالفوازير بطريقة جميلة جدًا، وبرغم مرور سنوات طويلة إلا أن الفوازير حاضرة خاصة مع الأجيال الجديدة هؤلاء منهم الذى تربى منذ صغره على الفوازير وآخرين، اهتموا بها من اهتمام أسرهم وعائلاتهم، الجمهور يلقبنى بـ «نيللى رمضان» من شدة تعلقهم بالفوازير الخاص بى فى شهر رمضان حتى هذه اللحظة.

< بعد مسيرة فنية طويلة مشرفة.. هل اعتزلت «نيللى» الفن؟

- لم اعتزل الفن أبدًا وما زلت قادرة على العطاء، ولكن اهتم بمتابعة الأعمال الفنية لأنى بداخلِى فنانة أشعر وأعجب بالأعمال المميزة، وهذا الأمر يسعدنى جدا.

وجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، كرم النجمة الفنانة الاستعراضية الكبيرة «نيللى» التى تحمل الدورة الأربعين اسمها، كما كرم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقى مهدى عباس والممثلة المغربية سعاد خويى.