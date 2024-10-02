موسم رمضان 2025 ملىء بالنجوم

ياسر رشاد - القاهرة - محمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وهنا الزاهد.. أبرز العائدين

حالة من الاستعدادات قوية يقوم بها العديد من النجوم، للتحضير لموسم دراما رمضان 2025، وبدأ الكثير من النجوم تصويرأعمالهم، ومن المنتظر أن تتنوع الأعمال الرمضانية المقبلة ما بين الاجتماعى والأكشن والكوميدى والتراجيدى.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الرمضانى لعام 2025، عودة بعض النجوم الذى غابوا عن الموسم الرمضانى المنقضى، حيث تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد غيابها عن المشاركة فى الموسم الرمضانى 2024، حيث تتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين، وتجرى ياسمين اجتماعات مكثفة مع المؤلف والشركة المنتجة للوقوف على تفاصيل العمل، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامى مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، وكانت آخر أعمالها مسلسل «ضرب نار» والذى شاركها بطولته النجم أحمد العوضى.

ويعود النجم محمد رمضان، والذى أعلن عن تعاقده على مسلسل جديد وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام، بعد غيابه لمدة عام، حيث كانت آخر أعماله الرمضانية فى موسم 2023، من خلال مسلسل «جعفر العمدة» الذى غرد منفردًا وحقق أعلى نسب مشاهدة خلال عام 2023.

ونشر محمد رمضان صورة له أثناء توقيع عقد المسلسل الجديد وعلق قائلاً: رمضان يجمعنا ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2025، بعدما أعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 بشهر يونيو الماضى.

وتعود الفنانة هنا الزاهد، للمشاركة فى الدراما الرمضانية المقبلة 2025، من خلال مسلسل «الزواج سم قاتل»، الذى يعد البطولة المطلقة الأولى لها فى دراما رمضان، والمسلسل من كتابة وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى وجوهر ومن المقرر الإعلان عن أبطال العمل وتفاصيله خلال الفترة المقبلة وتحديد موعد نهائى للتصوير.

وتأتى مشاركة «الزاهد» فى رمضان المقبل، بعد غياب دام لثلاث سنوات منذ مشاركتها فى مسلسل «النمر»، الذى عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2021.

ويعود الفنان سامح حسين، لدراما رمضان 2025، بعدما أعلن عن تعاقده على مسلسل «برمودا»، والذى سوف يتم عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم، مع المنتج أحمد السبكى، بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور تليفزيونى له فى مسلسل «القبطان عزوز» الجزء الثانى عام 2019.

ويواصل بعض النجوم التجهيز للموسم الرمضانى المقبل بعد النجاحات الكبيرة التى حققوها خلال موسم رمضان 2024، حيث يستعد الفنان مصطفى شعبان، لتجهيز مسلسله «حكيم باشا»، بمشاركة النجمة دينا فؤاد، والعمل من تأليف محمد الشواف فى ثالث عمل يجمعهما على التوالى، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى، وذلك بعد نجاح مسلسله «المعلم» فى الموسم المنقضى والذى نال إعجاب المشاهدين، بعدما جمع بين الأكشن والدراما.

ويواصل الفنان أحمد العوضى، التحضير لمسلسل «فهد البطل» والذى كان يحمل فى البداية اسم «الملك»، ويضم فى البطولة بجانب أحمد العوضى، الفنان أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخى وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له فى أكتوبر المقبل، المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، وذلك بعد النجاح القوى الذى حققه مسلسله «حق عرب» الذى عرض فى رمضان المنقضى، والذى كان يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالأكشن.

وتستعد بعض المسلسلات للعودة فى رمضان المقبل بأجزاء ثانية من مسلسلاتها التى حققت نجاحا خلال رمضان 2024، حيث انتهى صناع مسلسل «جودر»، من تصوير الجزء الثانى للمسلسل، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا قويًا فى موسم رمضان 2024، بطولة النجم ياسر، ويتحدث المسلسل عن البطل الشعبى، المعنى بقضية تهم الإنسانية وصراع البطل الشعبى مع القوى المضادة، فى سبيل تحقيق هدفه النبيل الذى يهم الإنسانية كلها، كما أنه يعبر عن الهموم الإنسانية وحلم الإنسان أن يتجاوز هذا الواقع الذى يعيشه، إلى أحلام التى يشعر فيها بالتفاعل مع القوى الكونية، والعمل من إخراج إسلام خيرى وتأليف الكاتب أنور عبدالمغيث.

ويقوم صناع عمل مسلسل «قلع الحجر» لتجهيز الجزء الثانى، بعد أن شهد الجزء الأول نجاحًا قويًا فى السباق الرمضانى المنقضى، وكانت تدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى تشويقى يتحدث عن قضايا الصعيد ويركز على حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، فى منطقتى «النوبة» و«قمولة» فى الصعيد، ويشارك إلى جوار الفنان محمد رياض، عدد من النجوم بينهم: سوسن بدر، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وعبدالعزيز مخيون، وحسن العدل، ومنى عبدالغنى، ومدحت تيخا، ومروة عبدالمنعم، ومفيد عاشور، وياسر على ماهر، وسميرة عبدالعزيز، وياسمين جمال عبدالناصر، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج حسنى صالح.

فيما يستعد المخرج أحمد خالد موسى، لتقديم جزء ثان من مسلسل «العتاولة»، الذى حقق نجاحا كبيرا فى موسمه الأول موسم رمضان 2024، يذكر أن مسلسل «العتاولة» الجزء الأول كان من بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويجهز صناع المسلسل الكوميدى «أشغال شقة»، لتجهيز جزء ثانى من المسلسل، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، والمسلسل تأليف شيرين دياب وخالد دياب بطولة هشام ماجد، وشيرين، وسلوى محمد على، ومصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم انتصار، وإنعام سالوسة، إنجى وجدان، ورحمة أحمد، ومى كساب.

ومن المنتظر أن يعقد صناع مسلسل «كامل العدد» جلسات للتجهيز لتقديم الجزء الثالث من المسلسل، وعرضه خلال السباق الرمضانى 2025 المقبل، بعد تحقيق الجزء الثانى هذا النجاح الكبير، وشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقى صخر، أحمد كمال، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب.