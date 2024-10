مهرجان ظفار الدولي للمسرح يفتتح فعالياته بتكريم 5 مبدعين

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح مساء اليوم الاربعاء بمسرح المروج بولاية صلالة مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى تحت رعاية محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد، والذي يتم تنظيمه من قبل بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، والمستشار الفني للمهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، خلال الفترة من 2 لغاية 9 أكتوبر الجاري، حيث يضم 35 عرضا مسرحيا بمشاركة 350 فنان وفنانة يمثلون 50 دولة، يتنافسون على جوائز المهرجان.

وألقى الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار كلمة اللجنة التنفيذية قال فيها:

صاحب السمو السيد مروان بن تركى آل سعيد

محافظ ظفار الموقر – رئيس اللجنة الإشرافية

المكرمين وأصحاب السعادة، أيها الضيوف الكرام،في رحاب محافظة ظفار يسرني أن أرحب بكم جميعاً في لقاء الفن والإبداع في هذه الأمسية الفنية التي نشهد فيها انطلاق الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى والذي يأتي تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح.

وأضاف : هذا الحدث الثقافي الرائد يأتي تجسيداً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في دعم وتعزيز الحركة الثقافية والفنية في سلطنتنا الغالية، و احتضان محافظة ظفار لهذا المهرجان الدولي يعد إضافة نوعية لمسيرتها الثقافية والحضارية، ويؤكد على دورها الريادي كمنارة للفكر والإبداع. إن هذه المحافظة الرائدة، بتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة، تفتح ذراعيها اليوم لاستقبال نخبة من المبدعين والمسرحيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أيضا : إننا في بلدية ظفار نؤمن بأهمية الفن المسرحي كجسر للتواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، ولذلك حرصنا على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح هذا المهرجان. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيسهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني في محافظة ظفار و إبراز الهوية العُمانية الأصيلة وتراثنا الحضاري العريق، وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد - محافظ ظفار الموقر - ورئيس اللجنة الإشرافية على رعايته الكريمة لهذا المهرجان. كما أشكر كافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام.

وفي الختام، أرحب مجدداً بضيوفنا الكرام في ظفار ، متمنياً لهم إقامة طيبة ومشاركة مثمرة في فعاليات المهرجان. كما أدعو أهالي المحافظة والزوار الكرام للاستمتاع بعروض المهرجان المتميزة سائلاً المولى عز وجل أن يكلل هذا المهرجان بالنجاح والتوفيق، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

تضمن حفل الافتتاح عرض مرئي عن المسابقات ولجان تحكيم المهرجان والعروض المشاركة بالإضافة إلى عرض مرئي عن الفنانين المكرمين، وففرة غنائية قدمها الفنان العماني هيثم رافي، واشتمل الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية تقديرا لاسهاماتها في الحراك الفني المسرحي وهم: إلهام شاهين من مصر ،وإسماعيل عبد الله من الإمارات،وفخرية خميس من سلطنة عمان،وبثينة الرئيسي من سلطنة عمان ، وعبد الله بن مرعي من سلطنة عمان.

تبدأ منافسات المسابقات المسرحية غداً / الخميس/ من خلال المسار السادس لمسابقة عروض المونودراما بلجنة (I am Edith Piaf) من منغوليا "مسرحية"، ومن خلال المسار الخامس، المختص لمسابقة عروض المسرح الثنائي بمسرحبة (Lament of the Queen) من كازاخستان، ومسابقة عروض مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة من خلال المسار الرابع بمسرحية (السلفادور) من تونس، ومسابقة العروض الكبرى من خلال المسار الأول بمسرحية ( مايراوش) من تونس، ومسرحية ( صبوحة ونصيب) من سلطنة عُمان من خلال مسابقة عروض المسرح الجماهيري للمسار الثاني.

كما تشهد فعاليات اليوم الأول ورشة عمل حول "فن التمثيل" سيقدمها المخرج خالد جلال من جمهورية مصر العربية، وتجدر الإشارة إلى ان المسرحيات والورش تقام في مسرح المروج ومجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ومسرح اوبار، ويعتبر المهرجان مهرجانا دوليا تنافسيا يهتم بجمع أهم العروض المسرحية الدولية في ربوع محافظة ظفار، ويساهم في تعزيز مواهب المسرحيين، ويضم المهرجان ستة مسارات مسرحية تضم مجموعة منتقاة من العروض المسرحية العمانية والعربية والدولية تتنافس في كرنفال احتفائي يمتد على مدار ثمانية أيام حافلة بالثقافة، والفن ، والجمال. حيث يشمل المسار الأول، مسابقة العروض الكبرى، من خلال 6 عروض مسرحية، ويشتمل المسار الثاني، مسابقة عروض المسرح الجماهيري، بعدد 6 مسرحيات، والمسار الثالث يتضمن مسابقة عروض مسرح الطفل، ويتنافس فية 5 عروض مسرحية، ويتضمن المسار الرابع مسابقة عروض مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة، اما المسار الخامس، المختص بمسابقة عروض المسرح الثنائي، فيتنافس فيه 6 عروض مسرحية، والمسار السادس، ويتضمن مسابقة عروض (المونودراما ) وهي العروض المسرحية الفردية وتتنافس فيه 6 عروض مسرحية.