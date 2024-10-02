عبدالعزيز مخيون : لو الفنان فقد كرامته هيبقى مهزوز أمام الكامير

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان عبدالعزيز مخيون العديد من الأسرار الشخصية والفنية خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة.

قال الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، أن طلب الفنان للعمل يعتبر إهانة، ويجب أن يحافظ على كرامته حتى لا يقف مهزوزًا أمام الكاميرا.

وأوضح مخيون، في مكالمة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: «طلب الفنان للعمل أنها عملية مهينة شوية لأن الفنان لازم يحافظ على كرامته، ولو الفنان فقد كرامته هيبقى واقف مهزوز أمام الكامير».

وأضاف عبدالعزيز مخيون، أن مهنة الفن أصبحت سوق تجاري، ولا يوجد بها تنظيم أي شخص أصبح يستطيع الدخول لمجال التمثيل، لولا وجود نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلسه المحترم، لأصبحت الأمور منقلبة على بعضها؛ لأنهم حولوا مهنة التمثيل إلى تجارة وهذا السوق التجاري أصبح من السهل أن يتسلل له عناصر رديئة أو غير موهوبة فنيًا أو بتستمد حضورها الفني من أمور شخصية مثل: «الزواج والطلاق».

وأشار عبدالعزيز مخيون قائلاً: «والإعلام المتمثل في السوشيال مييديا ينفخ فيه ويعمل منه فنان كبير وهذا مخالف للحقيقة».