بعد تكريمها من المركز الكاثوليكي.. ميران عبد الوارث: "ممتنة من كل قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة ميران عبد الوارث عن سعادتها، بعد حصولها على جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

ونشرت ميران مجموعة صور لها أثناء التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي المصري للسينما.. ممتنة جداً من كل قلبي، وشكر خاص وقدير لـ أبونا بطرس دانيال على هذا التكريم".

نظم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان مهرجان جيلنا "الفن من أجل الحياة" وشهد تكريم عدد من الفنانين منهم الفنانة سهر الصايغ والمخرج عمر عبد العزيز، الفنانة مريم الجندى، والفنانة ميران عبد الوارث.

وشاركت ميران عبد الوارث في مسلسل"عمر أفندي" تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمد عبدالعظيم، مصطفى أبو سريع.

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