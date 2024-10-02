ماذا قالت نيللي عن عودتها للدراما الفترة المقبلة؟.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة نيللي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 الذي حمل اسمها وبمشاركة 140 فيلماً من 26 دولة.

وقالت "نيللي" في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "مبسوطة جدًا وروحي فرحانة.. جمهور إسكندرية عسل".

وعن عودتها إلى الدراما قريبًا، ردت نيللي: "لا لا".

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، الفنانة القديرة نيللي، مع كوكبة من نجوم الفن.

يشار إلى أن الفنانة نيللي قدمت عدد من المسرحيات الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "المدرسين والدروس الخصوصية، سوق الحلاوة، سندريلا والمداح، الدلوعة، العيال الطيبين، عريس في أجازة"، كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بالإضافة إلى بطولة فوازير رمضان التي قدمت خلالها 13 عمل.

وكانت بدايتها عام 1975 مع المخرج فهمي عبدالحميد، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، وكرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح في عام ٢٠٢٢ بدار القوات الجوية .

اقرأ أيضا..

بعد أنباء طلاقها.. أم خالد : "نصيبنا انتهى وبدور على بيت تاني"

أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل بصحبة صديقاتها (صور)