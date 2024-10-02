مريم الجندي عن تكريمها من المركز الكاثوليكي للسينما: "شرف كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها، بحصولها على جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

ونشرت مريم، مجموعة صور لها أثناء التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شرف كبير إني أتكرم مع ناس عظيمة، في مكان له تاريخ وأهمية كبيرة ويعتبر منارة للفن والثقافة في مصر".

وأضافت: "شكراً لكل القائمين علي المهرجان، لأن الفن فعلاً حياة، شكر كبير وخاص جداً للأب بطرس دانيال على حرصه الدائم على إظهار الفن في أحسن صورة و توعية الشباب بأهميته".

جدير بالذكر أن مريم الجندي انضمت مؤخرا لفريق مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي، وتُعرض حالياً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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