عبد العزيز مخيون: "طلب الفنان للعمل .. حاجة مهينة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان القدير عبد العزيز مخيون، إن طلب الفنان للعمل يعتبر إهانة، ويجب أن يحافظ على كرامته حتى لا يقف مهزوزًا أمام الكاميرا.

وتابع مخيون، ببرنامج "تفاصيل": "طلب الفنان للعمل أنها عملية مهينة شوية لأن الفنان لازم يحافظ على كرامته، ولو الفنان فقد كرامته هيبقى واقف مهزوز أمام الكامير".

وأوضح، أن مهنة الفن أصبحت سوقا تجاريا، ولا يوجد بها تنظيم، أي شخص أصبح يستطيع الدخول لمجال التمثيل، لولا وجود نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلسه المحترم، لأصبحت الأمور منقلبة على بعضها؛ لأنهم حولوا مهنة التمثيل إلى تجارة وهذا السوق التجاري أصبح من السهل أن يتسلل له عناصر رديئة أو غير موهوبة فنيًا أو بتستمد حضورها الفني من أمور شخصية مثل "الزواج والطلاق".

وأضاف: "والإعلام المتمثل في السوشيال مييديا ينفخ فيه ويعمل منه فنان كبير وهذا مخالف للحقيقة".

اقرأ أيضا:

بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يعلق