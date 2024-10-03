بالصور.. إسلام كابونجا يحتفل بزفافه بحضور زوجة عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، مساء الأربعاء، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وحرصت زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا على حضور حفل الزفاف.

وكان مؤدي أغاني المهرجانات إسلام كابونجا، تعرض في مايو الماضي للإيقاف عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، لمدة شهرين.

وجاء في بيان النقابة، وقتها: "النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ومجلس الإدارة، أصدروا قرارا بإيقاف شخص يدعى (إسلام كابونجا) لمدة شهرين، وذلك فور علم النقابة بتداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات، تمثل انحطاطاً لغوياً وأدبياً وفنيا".

وتابع: "مجلس النقابة، أكد رفضه محاولة إيهامه بأن هذا الفيديو المخل، قد تم حذفه، وذلك بعد تأكدها وعلمها اليقيني من استمرار عرضه، وتداوله على برنامج التيك توك حتى تاريخ كتابة هذه السطور، على أن يعاد النظر فيما بعد في إعطائه إيصالات اليوم الواحد من عدمه، بعد التزامه بما يلائم ومكتسبات النقابة من الحفاظ على الذوق العام والقواعد المتفق عليها مسبقا، والتي حققتها النقابة خلال فترة النقيب الحالي ومجلس الإدارة".

وأضاف: "تؤكد النقابة أن هذا الشخص كان يعمل بإيصال اليوم الواحد وليس عضواً بالنقابة ولا ينتمي إليها. وعزمها اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أو تداول أي محتوى يشابه هذه الممارسات المتدنية، والتصدي لمثل هذه الممارسات التي لا تتفق وهوية المجتمع المصري والعربي".

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