هنا الزاهد بفستان قصير ومي عمر بصحبة أروى جودة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

هنأت الفنانة مي عمر، صديقتها الفنانة أروى جودة بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

لقاء سويدان

دعمت الفنانة لقاء سويدان، الشعب اللبناني ونشرت صورًا قديمة لها من بيروت، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك يا لبنان يا وطني بحبك".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود.

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق باللون الأخضر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع الخاص بموقع "إنستجرام".

بسمة داود

شاركت الفنانة بسمة داود، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود اللامع.

هدى المفتي

روجت الفنانة هدى المفتي، لمسلسلها الجديد "مطعم الحبايب"، ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الساعة ١١ مساءً معادنا مع مطعم الحبايب".

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل برفقة صديقتها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص

القصيرة.

بوسي

استعادت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرياتها في فلسطين برفقة الفنانة رانيا فريد شوقي، ونشرت صورا وفيديوهات تجمعهما سويًا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل ذكريات في المنتزه.. فندق فلسطين".

ويجز

نشر مطرب الراب ويجز، صورًا جديدة له من خلال أحدث ظهور أثناء تواجده بميلانو في إيطاليا، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.