"أكيد كان عيش وبرسيم".. آيتن عامر توجه رسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة آيتن عامر، رسالة غامضة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "آيتن"، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "ده أكيد كان عيش وبرسيم مستحيل يكون عيش وملح".

شاركت آيتن عامر في فيلم "عنب" من بطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

وكانت آيتن عامر، خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "الذي تم إحالة صناعه إلى النيابة العامة، بعدما أثار جدلا واسعا في الكويت بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، الزواج العرفي، وزنا المحارم.

يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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