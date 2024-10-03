تأجيل تكريم منة شلبي إلى ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، عن اعتذار الفنانة منة شلبي عن عدم حضور حفل تكريمها في افتتاح الدورة الأربعين المقرر اقامته اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية ويشهد تكريم النجمة الاستعراضية نيللي.

وأضاف البيان الذي أصدرته جميعة كتاب ونقاد السينما المنظمة للمهرجان أن اعتذار منة شلبي عن عدم حضور حفل الافتتاح جاء بسبب ارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد على أن يتم تكريمها في حفل الختام.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، ويكرم المهرجان خلال الحفل الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، النجمة الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى التي تحمل الدورة الأربعون اسمها، كما يتم تكريم الفنان لطفي لبيب، والناقد مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي.

أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني، والفرنسية آن باريو، والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني، كما يعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السوري "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

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