سهر الصايغ: الأفلام القصيرة تجربة انتظرتها وهذه قصتي من لعل الله يراني

سبب خوض التجربة

View this post on Instagram A post shared by Sahar El-saigh سهر الصايغ (@saharelsaigh)

سهر الصايغ تقابل حكيم باشا في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تخوض الفنانةتجربة الأفلام الروائية القصيرة للمرة الأولى، من خلال فيلم بعنوان "" إخراج، ومن المقرر أن يعرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينما لدول البحر المتوسط، والتي انطلقت منذ قليل، حيث يُنافس على جائزة أفضل فيلم مصري قصير يناقش القضايا الإنسانية.كشفت سهر الصايغ لـ"" عن كواليس خوضها هذه التجربة، وقالت إنها من محبي الأفلام القصيرة جداً، وكانت دائماً ما تنتظر الفرصة المناسبة لتقديمها موضحة: "جاءتني عروض كثيرة لأفلام قصيرة، ولكن لم أتحمس لها سواء بسبب الأفكار غير الجيدة، أو أن الصناع أنفسهم ليس لديهم خبرة، وأنا في هذه الخطوة قررت أتأنَّى كثيراً خصوصاً وأنها المرة الأولى بالنسبة لي".يمكنكِ قراءة.. سهر الصايغ أمام مصطفى شعبان للعام الثالث على التوالي في رمضان 2025وأشارتإلى أن سوق الأفلام القصيرة يعد محدوداً، ولكن في الوقت نفسه هذه النوعية من الأفلام تستطيع طرح الأفكار بشكل أعمق، كما توصل الرسالة أسهل، وفي وقت أقل لافتة إلى أنها: "أعجبت بفكرة "لعل الله يراني"؛ لأن الفكرة تدور حول تفكير الأشخاص في إنهاء حياتهم، ويطرح الفيلم كيفية الخروج من الحالة التي تجعلك تصل إلى هذا التفكير، وأتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة في مهرجان الإسكندرية".في سياق آخر تستعدلبدء تصوير دورها في مسلسل "حكيم باشا" مع الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث يسجل العمل التعاون الثالث على التوالي بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان، بعدما قدما "بابا المجال" في شهر رمضان 2023، و"المعلم" في شهر رمضان الماضي 2024.مسلسل ""من بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وآخرين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور الأحداث في إطار صعيدي حول تجارة الآثار، حيث يعثر مصطفى شعبان على قطع آثار تُدخله في صراعات مع عمه.اقرئي أيضاً.. سهر الصايغ في حوار لـ"الخليج 365": تشابه "المعلم" مع فيلم "شادر السمك" في أجواء السوق فقطوفي سياق آخر تنتظراستئناف تصوير فيلم "" المتوقف من شهر مايو الماضي، حيث استطاعت الشركة المنتجة تسوية الأزمات التي تسببت في إيقاف الفيلم، وتم تحديد منتصف أكتوبر الجاري موعداً للعودة إلى التصوير مرة أخرى، والفيلم يشارك في بطولته: سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، وشاهيستا سعد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».