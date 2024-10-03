نيكول كيدمان تكسر فترة الحداد وتحضر عرض أزياء بباريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2024، الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر، تحديداً في ليلة الختام، أصيبت الممثلة العالمية نيكول كيدمان بفاجعة كبيرة، وهي وفاة والدتها، الخبر الحزين الذي جعلها تغيبت عن استلام جائزة أفضل ممثلة، وأغلقت كيدمان على نفسها من وقتها، ولم تحضر بعض الفعاليات الخاصة، وذلك بسبب حزنها الشديد على رحيل والدتها ورفيقة عمرها، حتى كسرت هذا الحداد أمس، وظهرت أخيراً في حدث كبير متعلق بعالم الأزياء.

نيكول كيدمان تعود للساحة من جديد

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في يوم الإثنين 30 سبتمبر، وصلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان إلى عرض أزياء Balenciaga، وهي دار أزياء فرنسية شهيرة، وذلك لحضور عرض المجموعة النسائية الجديدة لربيع وصيف 2025 ضمن أسبوع الموضة بباريس، وظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود، ولوحت بيدها وأرسلت القبلات للمعجبين الذين أظهروا لها الحب الإضافي والمواساة، وذلك بسبب وفاة والدتها، كما قدموا لها التعازي أيضاً.

ارتدت كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً، فستاناً أسود ضيقاً بياقة عالية ​​مع تفاصيل تشبه الشريط شكلت ذيلاً خلفها، كما أضافت أكسسوارات سوداء بالكامل، مثل الجوارب والكعب العالي وحقيبة صغيرة، بالإضافة إلى مجوهرات من ديفيد يورمان. كما حضر العرض أيضاً نعومي واتس، ومايا رودولف، بصحبة أطفالهما.

يذكر أنه في العام الماضي، تم تعيين كيدمان كواحدة من سفراء Balenciaga الجدد، وقالت كيدمان في ذلك الوقت: "كانت بالنسياغا معي في بعض الأحداث الأكثر تميزاً في حياتي، من حفل زفافي إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار"، مضيفة أنها تتطلع إلى خلق المزيد من الذكريات معاً.

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نيكول كيدمان تغيب عن عرض فيلمها Baby girl في تورنتو

لم تظهر الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، في عرض فيلم Baby girl في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وذلك بسبب وفاة والدتها، وصرحت مصادر مقربة من الممثلة نيكول كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً، بأنها تعيش أياماً حزينة بسبب رحيل والدتها، ومنعزلة عن الناس، وتحديداً الأضواء، لفترة؛ حداداً على والدتها.

وخلال عرض الفيلم في تورنتو، أوضحت مخرجة الفيلم، هالينا راين، سبب غياب كيدمان، وقالت راين للحضور: "لقد عدنا تواً من البندقية حيث حضرنا العرض الأول لفيلمنا، وكانت تجربة عاطفية للغاية، لأنه كما قد عرفتم أن نيكول كيدمان كانت قد فازت من التَّوِّ بجائزة أفضل ممثلة، ولكن -يا للأسف!- قبل صعودها على المسرح وتسلمها الجائزة، تم إبلاغها بحزن شديد بخبر وفاة والدتها واضطرت إلى الذهاب إلى عائلتها، ولهذا السبب لم تكن معنا هنا الليلة".

وتابعت: "لكنها أرادت أن تخبرنا جميعاً أنها كانت متحمسة للغاية لهذا اليوم، إنه يوم خاص جداً بالنسبة لنا، هذا هو العرض الأول لنا في أمريكا الشمالية".

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نيكول كيدمان أهدت جائزتها في مهرجان فينيسيا السينمائي لروح والدتها

الفنانة العالمية نيكول كيدمان، تغيبت عن حضور حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024 Venice Film Feastival، وذلك بسبب وفاة والدتها قبل ساعات من حصولها على جائزة أفضل ممثلة في الحفل عن دورها في فيلم الدراما "baby girl".

وعلى الرغم من غياب نيكول كيدمان عن الحفل وعدم تمكنها من استلام جائزة أفضل ممثلة؛ فإنها أوكلت مهمة قراءة كلمتها إلى مخرجة الفيلم، هالينا ريجين التي استلمت الجائزة عنها، وكشفت أن والدة نيكول، جانيل، تُوفيت عن عمر يناهز 83 عاماً في حين كانت نيكول في فينيسيا.

وجاء في كلمة النجمة: "اليوم وصلت إلى فينيسيا لأكتشف بعد وقت قصير أن والدتي الجميلة والشجاعة، جانيل آن كيدمان، قد توفيت".

وأضافت: "أنا في حالة صدمة وعليَّ أن أكون مع عائلتي، لكن هذه الجائزة هي لها، فقد كانت هي التي ألهمتني، أرشدتني، وصنعت مني ما أنا عليه".



إليكِ هذا الخبر: كيف تطورت إطلالات نيكول كيدمان وصولاً إلى مهرجان فينيسيا السينمائي 2024؟



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