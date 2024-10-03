ليدي غاغا: كل شيء تغير عندما وقعت في حب مايكل بولانسكي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - في العرض الأول لفيلمها القادم Joker: Folie à Deux، الذي وافق يوم الإثنين 30 سبتمبر في لوس أنجلوس، أخبرت الفائزة بجائزة غرامي، الفنانة ليدي غاغا، البالغة من العمر 38 عاماً، مجلة PEOPLE كيف كانت تجربة التعاون مع خطيبها في أحدث ألبوم لها Harlequin، والذي يعمل أيضاً كألبوم مصاحب للفيلم القادم، كما تحدثت عن دعمه الدائم لها، وكيف أثر ذلك على صحتها النفسية، وأعطاها دافعاً قوياً في عملها.

ليدي غاغا تتحدث عن دعم خطيبها لها

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عمل مايكل بولانسكي، البالغ من العمر 41 عاماً، كمنتج تنفيذي مشارك في الألبوم بصحبة غاغا، وعلقت على هذه التجربة قائلة: "إنها المرة الأولى التي قررنا فيها أن نخوض التجربة معاً، لقد شعرت بأن الأمر كان على ما يرام، وسار بطريقة سلسة، وكانت العواقب حميدة"، وتابعت: "كنا متحمسين للغاية ومستعدين للانطلاق سريعاً".

كما تحدثت غاغا عن مدى حبها لبولانسكي، وقالت: "أنا أحب خطيبي كثيراً، إنه أفضل صديق لي، إنه شريكي، وأشعر بالأمان معه، كما أشعر بأنه عندما تكون مع أفضل صديق لك، يتغير كل شيء".

يذكر أن الثنائي ارتبطا ببعضهما عام 2020، وتم كشف الأمر بعدما تم تصويرهما في حفل ليلة رأس السنة في لاس فيجاس، وأعلنا عن علاقتهما رسمياً عبر إنستغرام في مباراة السوبر بول 2020 في ميامي، وفي يوليو 2024، كشفت غاغا لرئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في أولمبياد باريس 2024 أنها وبولانسكي مخطوبان.

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ظهور ليدي غاغا بصحبة خطيبها مايكل بولانسكي

عاشت النجمة ليدي غاغا ليلة رومانسية فنية مميزة بصحبة خطيبها مايكل بولانسكي، وذلك خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Joker: Folie à Deux" بالعاصمة لندن، كما التقطت عدداً من الصور مع بطل الفيلم النجم خواكين فينيكس.

حيث ظهرت الفنانة ليدي غاغا في ثوب أحمر وهي تحتضن خطيبها مايكل بولانسكي، والذي ارتدى بدلة سوداء كلاسيكية، ولم يكن هذا هو الظهور الأول لهما سوياً خلال عرض الفيلم؛ حيث كانا قد ظهرا من قبل لأول مرة على السجادة الحمراء في العرض الأول للفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي.

ليدي غاغا تصدر أحدث أغانيها مستوحاة من فيلم "Joker"

كانت النجمة ليدي غاغا قد أصدرت أغنية جديدة مستوحاة من فيلمها "Joker: Folie À Deux"؛ حيث نشرت غاغا مقطع فيديو تشويقياً لأغنية "The Joker"، وهي أغنية ضمن ألبومها الغنائي الجديد "Harlequin"، والمرافق للفيلم الذي أخرجه تود فيليبس، ومن المقرر إطلاقه قريباً بدُور العرض السينمائي.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته ليدي غاغا، الذي لم تتخطّ مدته دقيقة ونصفاً، ظهرت فيه بشعرٍ مستعار أحمر قصير، وفستان أزرق منقوش، وجوارب منقّطة وحذاء رياضي، وتم تصوير الفيديو داخل متحف اللوفر في باريس، وجاءت كلمات الأغنية: "هناك دائماً مهرج في المجموعة، وهناك دائماً مهرج وحيد"، وخلال الفيديو تصادف الممثلة لوحة الموناليزا الشهيرة في المتحف، وتبدأ في التلويح للوحة ليوناردو دافنشي، قبل أن ترسم ابتسامة الجوكر الحمراء المميزة على اللوحة باللون الأحمر.



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