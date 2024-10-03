آخرهن سلمى أبو ضيف.. أبزر النجمات اللواتي ينتظرن مواليدهن وبهذه الطريقة أعلنَّ عن نوع المواليد!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أعلن عدد من النجمات في الفترة الأخيرة عن انتظار مواليدهن، كما كشفن لجمهورهن ومحبيهن عن نوع المواليد، كما أن الإعلان جاء مصحوباً بأجواء رومانسية لافتة مع شركائهن، وكان آخرهن النجمة المصرية سلمى أبو ضيف.

سلمى أبو ضيف تعلن عن حملها

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن مفاجأة كبيرة لكل جمهورها ومحبيها، بإعلانها عن حملها، عن طريق نشر صورة لها على أحد أغلفة المجلات، أبرزت من خلالها ملامح حملها، كما كشفت عن نوع الجنين.

وظهرت سلمى أبو ضيف على الغلاف لإحدى المجلات، وملامح الحمل قد بدت واضحة عليها، وظهرت بإطلالة ناعمة حيث ارتدت فستان لافندر فضفاضاً من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع وضع باقة من الزهور الوردية عليه، ووضعت يدها على بطنها معلقة "إنها بنت".

كما علقت أيضاً قائلة: "أن أصبح أماً.. هذا هو الدور الأكثر أهمية بالنسبة لي حتى الآن".

كما شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر خاصية ستوري لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً جديدة تكشف عن حملها، وظهرت سلمي في الصورة وهي ببطن منتفخ في أحد المطاعم خلال زيارتها لباريس.

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب سلمى أبو ضيف على إنستغرام

كارمن بصيبص تعلن عن حملها وتوجِّه رسالة مؤثرة إلى طفلها الذي لم يُولَد بعد

أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" حيث ظهرت عليها علامات الحمل وبأشهر متقدمة منه، وأرفقت صورتها بمنشور مؤثر انقسم إلى جزءين، أحدهما خصصته للأمهات اللبنانيات، والآخر وجهته إلى طفلها الذي لم يُولد بعد.

ويأتي حمل كارمن بصيبص الأول بعد ثماني سنوات من زواجها. ولم تكشف في منشورها عن نوع الجنين أو مدة حملها.

وأطلت بفستان أسود واضعة يدها على بطنها وهي تبتسم وعيناها موجهتان إلى الأسفل وهي تنظر إلى بطنها.

فضمَّنت رسالتها جزءاً منها خصصته للأمهات اللبنانيات اللواتي أجبرتهن الظروف الحالية التي تشهدها لبنان إلى مغادرة منازلهن حيث قالت في منشورها: "إلى كل الأمهات اللبنانيات اللواتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن أكثر عمقاً".

وخصصت الجزء الثاني من رسالتها لطفلها الذي سيُولد قريباً، وكتبت له عبارات مؤثرة مليئة بالحنان وشبهته بالهدية الثمينة في حياتها. ووعدته أنها ستحميه بكل جوارحها، وستعلمه أن يحب بلده لبنان في كل الظروف الصعبة التي يمر بها. وهذا ما قالته لطفلها: "إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بحمايتك بكل جزء مني وتعليمك حب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

يمكنك الاطلاع على: استوحي من كارمن بصيبص فساتينك المحتشمة في رمضان

https://www.instagram.com/p/DAbJuzJMMcW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAbJuzJMMcW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAbJuzJMMcW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هنادي الكندري تثير الجدل بعد إعلان حملها في طفلها الثامن

كما أثارت الفنانة الكويتية هنادي الكندري ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد إعلانها عن حملها بطفلها الثامن، حيث ظهرت هنادي الكندري في مقطع فيديو مع مصفف الشعر جو رعد الذي سألها عن وجود حمل جديد؛ فأجابته قائلة: "نعم، فيه بيبي جديد، لكن لسه بعد ما بعرف نوع الجنين. أنا عندي خمس صبيان وبنتين".

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يعلنان عن نوع مولودهما الثاني

من جهتهما تواصل الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي، بمشاركة جمهورهما ومحبيهما تفاصيل تطورات حملها أولاً بأول بعد إعلانها الأمر منذ فترة.

شارك الفنان عقيل الرئيسي مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كشف من خلاله عن نوع مولودهما، حيث ظهر في الفيديو برفقة زوجته فرح الهادي وطفلهما الأول آدم، ويظهر في الفيديو اللون الأزرق الذي يوضح أن نوع المولود ولد، وعلق على الفيديو قائلاً: "صار عندنا ولدان".

View this post on Instagram A post shared by عقيل الرئيسي(@aqeelstar)



كما شاركت فرح الهادي فيديو آخر عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "ألف الحمد لله.. نبيكم الحين تساعدونا بأسامي الأولاد".

View this post on Instagram A post shared by فرح الهادي (@farah_alhady)



يمكنكم متابعة: فرح الهادي تكشف عن الحيل التي تعتمدها لتبدو أنحف بعد الولادة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».