شكرا لقرائتكم خبر عن Scream 7 يصل دور العرض في فبراير 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Paramount Pictures عن طرح فيلم Scream 7، يوم 27 فبراير 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكان قرر المخرج العالمى كريستوفر لاندون الانسحاب من فيلم Scream 7، بعد طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا وإنسحاب زميلتها الممثلة العالمية جينا أورتيجا، كان من المقرر طرح الجزء الأخير من السلسلة في عام 2025.

وأعلن لاندون عن إنسحابه من إخراج العمل الجديد من خلال حسابه على موقع التغريدات X، حيث كتب:"أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميًا من Scream VII منذ أسابيع، هذا سوف يخيب البعض ويسعد الآخرين، لقد كانت وظيفة أحلامى التي تحولت إلى كابوس، ليس لدي ما أضيفه، سوى أنني آمل أن يزدهر إرث مخرج فيلم Scream الأصلي ويس كرافن ويرتفع فوق ضجيج عالم منقسم، وإن ما ابتكره هو والمؤلف كيفن ويليامسون هو شيء مذهل، ويشرفني أن أحظى ولو بأقصر لحظة مستمتعًا بنجاحهما".

أصبح فيلم Scream 7 مثار جدل في نوفمبر الماضى بعد طرد الممثلة باريرا من فيلم الرعب بسبب تعليقات أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الهجمات على غزة.