شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط يتجسس على عملاء التطبيق لزيادة الأرباح فى مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والأخيرة، من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، بتأسيس رامى "خالد شباط" صاحب تطبيق match maker بغرفة سرية للتجسس على عملاء التطبيق والتدخل فى خصوصياتهم لزيادة الأرباح.

ويتجمع رامى وشاهين وهند فى الغرفة ويطلب منهم الاستماع له لزيادة الارباح ولكن شاهين يرفض ويطلب هدم الغرفة حتى لا يتم القبض عليهم.

ويجهز شاهين "حازم إيهاب" أوراق نسبته فى الشركة لرجل الأعمال ناصيف خورى ولكن هند " سارة نور" تطلب منه التراجع عن ذلك القرار، وتذهب هند لرامى "خالد شباط" للحديث معه وتكتشف أنه يتدخل فى التطبيق لمصالحه الشخصية.

مسلسل إنترفيو مكون من 8 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.