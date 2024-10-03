شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الأوبرا الكبير يحقق نسبة إشغال كاملة فى أولى ليالى بحيرة البجع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بدأت بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عروض باليه بحيرة البجع لفرقة سان بطرسبرج الروسية.

فعلى المسرح الكبير الذى حقق نسبة إشغال كاملة عاش الجمهور فى أحداث القصة الشيقة لباليه بحيرة البجع، وارتحل الجميع إلى عالم أخّاذ يمتزج فيه الواقع والخيال، وبين عناصر الإبهار المتعددة التى شملت الإضاءة، الديكور، الملابس، وموسيقى العالمى تشايكوفسكى الحالمة وتصميمات ماريوس بيتيبا الحركية التى تتميز بالحيوية، تشابكت المشاعر الرومانسية مع إحساس الحيرة والقلق من المصير.

وبأداء فريد متناغم ولياقة لافتة روى العارضون قصة الأميرة الجميلة أوديت التى حولها الساحر الشرير روثبارت إلى بجعة لتبقى أسيرة سحرها حتى يلتقيها الأمير سيجفريد على شاطئ البحيرة ويحاول اصطيادها، لكنها تظهر بصورتها البشرية ويقع في غرامها، وتبدأ معاناتهما مع الساحر الذى يسعى لقتل هذا الحب لتنتهى الحكاية بانتصارهما على الشر.

جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع مستمر فى الثامنة والنصف أيام الخميس والجمعة 3 ، 4 أكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويعد من أهم العروض الكلاسيكية وأحد أشهر أعمال تشايكوفسكى التى كتبها فى ذروة تألقه بناء على توصية من مسرح البولشوى، والذى طلب منه وضع موسيقى لعرض باليه، وكان وقتها فى رحلة إلى باريس، ولعل الارتباط بين طبيعة المؤلف الروسية ورغبته فى إضافة عناصر فنية أوروبية للعمل كان سببا مباشرا فى منح بحيرة البجع صفة العالمية.



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع



ليالى بحيرة البجع