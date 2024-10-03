شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي: لما قالوا لى هاشتغل مع عبد الوهاب كان جوايا خوف كبير.. وبحب أسمع ليلى مراد وشادية والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة الكبيرة نيللي خلال ندوة تكريمها التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان عن عملها مع محمد عبد الوهاب، قائلة: "لما قالوا لي هاشتغل قدام عبد الوهاب وكنت صغيرة أوي وجوايا خوف بس مع أول كلمة نسيت الإحساس ده، وبقيت فاكرة بس اللي هقوله، وهو كان فنان عظيم جدا، وكان شىء مشرف إني أشتغل معاه".

وعن أكثر مطربة كانت تفضل سماعها قالت نيللي: "كنت بحب ليلي مراد وشادية، وكان عندنا مطربات كبار ويا رب يبقي عندنا تاني وتالت ورابع".

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.



الحضور في ندوة نيللي



الفنانة نيللي



جانب من الندوة (2)



جانب من الندوة



ندوة الفنانة نيللي



ندوة نيللي في مهرجان الإسكندرية



ندوة نيللي



نيللي والأمير أباظة