شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يشارك بمهرجان الموسيقى العربية الـ 32 فى حفل بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد جمال بحفل غنائى صمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 الأربعاء 23 أكتوبر، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جمال في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لكنه شارك من قبل في عدد من حفلات الأوبرا كما شارك في حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، ويقدم جمال فى الحفل باقة مميزة من أغانيه التى يحبها منه الجمهور فى كل مكان.



احمد جمال

والجدير بالذكر أن هنأ النجم أحمد جمال نادى الزمالك بعد فوزه على النادى الأهلى في مباراة السوبر الأفريقي، وعلق قائلا على صفحته على فيس بوك: "مبروك لنادى الزمالك الفوز بالسوبر الأفريقى، وهارد لك للنادى الأهلى وجمهوره".

كما أعرب النجم أحمد جمال لـ الخليج 365 عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية عدى كل الكلام، التى طرحها مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، وقال أحمد جمال: "الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، خصوصا أنها جديدة عليا وقدمتها بشكل نال إعجاب الجميع".

وأضاف أحمد جمال في تصريحاته أنه يحضر خلال الفترة المقبلة عددًا من الأغانى لجمهوره ويطرح منها كل فترة أغنية على طريقة السينجل.