شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ظفار الدولي للمسرح يكرم إلهام شاهين وفخرية خميس خلال حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان ظفار الدولي للمسرح خلال حفل افتتاح دورته الأولى، التي أقيمت اليوم على مسرح المروج، بسلطنة عمان خمسة فنانين مبدعين من الدول العربية، حيث كرم من مصر النجمة إلهام شاهين، ومن سلطنة عمان الفنانة القديرة فخرية خميس، والفنانة القديرة بثينة الرئيسي، والفنان القدير عبد الله مرعي الشنفري، ومن الإمارات الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله.

وانطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، بسلطنة عمان، وذلك على مسرح المروج، والذي يقام تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، والمستشار الفني للمهرجان مازن الغرباوي، خلال الفترة من 2 لغاية 9 أكتوبر الجاري، حيث يضم 35 عرضا مسرحيا بمشاركة 350 فنان وفنانة يمثلون 50 دولة، يتنافسون على جوائز المهرجان.

وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم المصرين والعرب والعالمين، ومن ضمن الحضور، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النجمة روچينا، النجمة إلهام شاهين، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الفنان سامح الصريطي، والإعلامي محمد شردي ، الفنانة العمانية فخرية خميس، الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، الفنان الكويتي داوود السيد، الفنان الكويتي محمد المنصور، الكاتب إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.



مهرجان ظفار الدولي للمسرح يكرم 5 مبدعين



مهرجان ظفار الدولي للمسرح



مهرجان ظفار الدولي للمسرح