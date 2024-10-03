شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين نقابتى السينمائيين والفنانين العراقيين فى مجالات الورش والمحاضرات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب المخرج مسعد فودة بمكتبه بالقاهرة، نقيب الفنانين العراقيين المخرج جبار جودي، وهو نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، رئيس المركز القطرى بالعراق، والفنان العراقى راسم منصور، وذلك قبيل حضورهما فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الذى تقام دورته الـ40 حاليًا وتستمر حتى 5 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد مسعد فودة أن اللقاء كان مثمرًا لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية على جميع المستويات، ومنها التعاون الفنى الذى يضرب بجذوره فى تلك العلاقات، حيث قدم البلدان أعمالًا مشتركة مهمة، ولم تتوقف مسيرة التعاون الفنى والثقافى حتى اليوم، وتأتى زيارة الضيفين المهمين بدعوة من مهرجان الإسكندرية، حيث يعد النقيب جواد جودى نائبًا لريس الاتحاد، وأحد الأذرع المهمة للاتحاد فى البلد الشقيق، والفنان راسم منصور وهو نائب رئيس المركز القطرى للاتحاد بالعراق.



رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب الفنانين العراقيين (1)



رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب الفنانين العراقيين (2)

وكشف "فودة" عن تعاون مشترك بين الجانبين العراقى والمصرى فى عدة أوجه أهمها تبادل الخبرات، وإقامة ورش فى مجالات العمل الفنى بمد الأشقاء بالخبرات والكوادر التى تزخر بها نقابة المهن السينمائية، وعقد ندوات وماستر كلاس يحاضر فيها كبار الأساتذة المتخصصين فى مختلف مجالات العمل الفني، من الإخراج والسيناريو والإنتاج والديكور، وسيتم وضع خطة شاملة لتلك الورش، حيث لا يقتصر الدور على التدريس والمحاضرات، بل تقام مسابقات عملية يقوم فيها الطلبة أو المقبلون على الدراسة بتصوير أفلام يتم تقييمها كتجارب مهمة، ويتم المشاركة بها فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثالثة التى ستعقد فى 2025 برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.