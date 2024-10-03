شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لـ الخليج 365: أحضر لمفاجأة غنائية مع الفنانة ساندى بعنوان "موقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم دياب لـ"الخليج 365" إنه يحضر لمفاجأة غنائية جديدة بعنوان "موقف"، وهى أغنية مميزة مع الفنانة ساندى ، من كلمات منة عدلى القيعى، الحان عزيز الشافعى، توزيع امين نبيل، وسيتم طرحها قريبا على جميع منصات الاستماع، مشيراً إلى إنه يعمل على العديد من المفاجأت الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين خلال الفترة المقبلة .



دياب



دياب قد طرح مؤخراً اغنية بعنوان أتدلع وحققت نجاحا كبيراً على مواقع الاستماع، أغنية اتدلع كلمات وليد الغزالي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح قبلها أغنية بعنوان هاروني بوس، والتي حققت نسبة استماع كبيرة.

أغنية "اتدلع" التعاون الثاني بين دياب وآلاء لاشين، وذلك بعد تعاونهما فى أغنية "هروني بوس" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مسلسل مليحة وعرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من أشرف زكى، ميرفت امين، أمير المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.

كما شارك دياب في بطولة فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.