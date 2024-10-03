شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك دارابونت يعود بعد 11عاما لإخراج حلقتين من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج العالمى فرانك دارابونت، المخرج الشهير لفيلم The Shawshank Redemption، عن عودته إلى الإخراج بعد 11 عامًا من التقاعد ليخرج حلقتين من مسلسل Stranger Things الذى يطرح على منصة نتفليكس.

تم تأكيد عودة دارابونت إلى الإخراج في دردشة مع موقع The Daily Beast، حيث أكد أنه سيخرج حلقتين من المسلسل الخيالي العلمي الناجح للموسم الأخير القادم.

من غير الواضح حاليًا أي من حلقتي الموسم سيخرج، لكن مايا هوك - التي تلعب دور البطولة في المسلسل بدور روبن باكلي - قالت إن الموسم الأخير من المسلسل "يتكون في الأساس من ثمانية أفلام وليست حلقات خاصة وأن الحلقات طويلة جدًا".

شرح دارابونت عودته إلى الاإخراج من جديد قائلا:" ما أخرجني من التقاعد هو أنني وزوجتي نحب هذا المسلسل، والأعمال التي تعرض مليئة بأشخاص فظيعين يقومون بأشياء فظيعة لأسباب جشعة ولكن Stranger Things عكس ذلك، وهذا ما شجعنى للإخراج من جديد".