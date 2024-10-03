شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الجوازة باظت" اليوم على مسرح نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع فرقة المسرح المصرى، عرضا لمسرحية "الجوازة باظت"، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، وذلك اليوم الخميس على مسرح النقابة.

ويشارك فى بطولة المسرحية إسلام ماكى، فريدة حماد، ميادة يحيى، آية سليمان، محمد عزت، ريان هاشم، أحمد رحومة، ياسمين حامد، فكرة جنى ناصر، وهى من تأليف وإخراج ناصر عبدالحفيظ.

وتدور أحداثها فى إطار غنائى كوميدى استعراضى، فهى عرض يستكمل ثلاثية عروض مسرحية مكونة من ثلاثين مشهدا تناقش قضية التفكك الأسرى فى إطار كوميدى، بعد مسرحيتى "وجوه"، و"متجوزين واللا"، وهى مكونة من عشر لوحات متصلة منفصلة تطرح عددا من النقاط التى تناقش مسببات الطلاق وتكشف عن ثنائيات متكرره بين "هو وهى".