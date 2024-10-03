شكرا لقرائتكم خبر عن هقرأ كتب كتير اشتريتها آخر 10 سنين.. إسعاد يونس تكشف عن أحلامها المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة القديرة إسعاد يونس عن قائمة أحلامها المؤجلة، بالإضافة إلى توقيت اعتزالها وماذا تنوى أن تفعل بعد وصولها للاعتزال، خلال لقائها فى برنامج its show time.

وقالت إسعاد خلال لقائها: "أنا مأجلة غصب عنى قراءة كتب كتير أوى اشتريتها فى آخر 10 سنين وحطاها جمبى وبرصها زى العواميد، لكن لما هعتزل هقرأهم".

أما عن فكرة الاعتزال، قالت النجمة القديرة: "أتمنى إذا اعتزلت أبقى بصحتى لسه وميبقاش الاعتزال بسبب العكس، وهيجى وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه ويشوف عمل إيه فى الرحلة اللى فاتت".

أما عن قائمة أحلام تيتا زوزو الشخصية التى تلعبها فى مسلسل يحمل نفس الاسم ويعرض عبر شاشة قناة dmc: "قائمة أحلام تيتا زوزو مؤجلة طول الوقت وعندها أجندة بتكتب أحلامها طول الوقت زى زيارة سانت كاترين وتحضر تعامد الشمس على وجه رمسيس فى معبد أبو سمبل وتلف العالم فى سفينة وحاجات بنحلم بيها".

جدير بالذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم.