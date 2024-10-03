شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تنقل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 32 من دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة "الحياة" على الهواء مباشرة وحصريا فعاليات مهرجان الموسيقة العربية فى نسخته الـ 32 من داخل دار الأوبرا المصرية، ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تواجد عدد كبير من نجوم الطرب العربى بالمهرجان، الذى يديره د. خالد داغر وامتزجت فيه ألوان غنائية تناسب جميع الأذواق، كما تم تطعيم لون الغناء الشبابى ببرنامج حفلات المهرجان.



وائل جسار

تامر عاشور

مدحت صالح

ومن نجوم الطرب العربى بالمهرجان .. هاني شاكر ومدحت صالح ومى فاروق وريهام عبد الحكيم ووائل جسار وعاصي الحلاني وعبير نعمة وأحمد سعد ومروة ناجى وتامر عاشور وعلي الحجار وعمر خيرت وفؤاد زبادى ولينا شاماميان ولطفي بوشناق، ومحمد محسن ونجوم التأليف الموسيقي خالد حماد وعمرو إسماعيل ووحيد خان وممدوح سيف بالإضافة إلى نجوم الأوبرا إيمان عبد الغني وصابرين النجيلى ونهى حافظ وياسر سليمان ومحمد الخولي ورحاب عمر ورحاب مطاوع ومحمد الخولى وأحمد عفت ومحمد حسن وأسماء كمال.