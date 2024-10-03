شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وروجينا وإلهام شاهين فى حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان ظفار والان مع تفاصيل الخبر

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولى للمسرح، بسلطنة عمان، وذلك على مسرح المروج، والذي يقام تحت رعاية مروان بن تركى آل سعيد محافظ ظفار، والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، والمستشار الفنى للمهرجان مازن الغرباوى، خلال الفترة من 2 لغاية 9 أكتوبر الجارى، حيث يضم 35 عرضا مسرحيا بمشاركة 350 فنان وفنانة يمثلون 50 دولة، يتنافسون على جوائز المهرجان.

وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم المصرين والعرب والعالمين، ومن ضمن الحضور، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النجمة روجينا، النجمة إلهام شاهين، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الفنان سامح الصريطي، الفنانة العمانية فخرية خميس، الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، الفنان الكويتي داوود السيد، الفنان الكويتي محمد المنصور، الكاتب إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح، وغيرهم.

وقدم الحفل الإعلامية والفنانة رزان مغربي، التي أكدت على دور عمان في الحركة الثقافية العربية، وذلك خلال كلمتها، وأكدت أن المهرجان هو خطوة كبيرة نحو مستقبل ثقافي وفني وعالمي كبير، كما قدمت الفنان العماني هيثم رافي ليقدم فقرة غنائية مع بداية الحفل.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024 يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة، فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.



حفل إفتتاح الدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح



إفتتاح الدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح



جانب من إفتتاح الدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح