شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستعين بأبطال المعلم فى حكيم باشا رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم مصطفى شعبان الاستعانة بعدد كبير من أبطال مسلسله الأخير المعلم، وذلك بتكرار التعاون معهم مرة أخرى في مسلسله الجديد حكيم باشا، الذى ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض فى شهر رمضان 2025، حيث وقع الاختيار على النجمة سهر الصايغ لتجسيد دور البطولة أمامه، وذلك مثلما حدث فى المعلم العام الماضى.

ومن الفنانين الذين شاركوا فى المعلم خلال شهر رمضان الماضى، وانضموا إلى حكيم باشا.. سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد إضافة إلى فنانين آخرين جارى التعاقد معهم خلال أيام، ولم يكتف مصطفى شعبان بالفنانين، وإنما يكرر تعاونه مع مؤلف المعلم السيناريست محمد الشواف فى حكيم باشا.

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضاً، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

يذكر أن مصطفى شعبان قدم فى رمضان الماضى "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.