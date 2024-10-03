شكرا لقرائتكم خبر عن نادين تساوم رامى على تطبيق match maker فى الحلقة الأخيرة من مسلسل إنترفيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت نادين "رنا رئيس" خلال أحداث الحلقة الثامنة والأخيرة، من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، إلى رامى "خالد شباط" فى منزله معربه عن غضبها الشديد منه بسبب تأسيسه غرفة تجسس على عملاء تطبيق matchmaker لزيادة الارباح.

وقالت نادين له:" دائما كنت فاكرة أن شاهين " حازم إيهاب " هو الشرير فى الموضوع وأنك ملاك الطيب وراسمه ليك صورة كويسة تطلع أنت وراء كل ده بتجسس على عملاء التطبيق وتتجسس عليهم وتدخل فى خصوصياتهم" ليقول لها أن الموظف الذى اكتشف الغرفة سرق data وبعها فى الدارك ويب وأنه ليس ندمان على إنشاء الغرفة ".

وتذهب نادين لخطيبه رامى وتبلغها أنه تدخل فى التطبيق لمنع حبيبها أن يقع فى حبها ويخطبها، لتتحدث على السوشيال ميديا وتقول " فى رامى صاحب تطبيق match maker بيستخدم التطبيق على مزاجه وتحديد مصيرعلاقات المشاركين فيه " ويخسر رامى التطبيق.

ويبيع شاهين " حازم إيهاب" أوراق نسبته فى الشركة لرجل الأعمال ناصيف خورى، وتذهب نادين لرامى وتساومه على التطبيق حتى تديره ويتم القبض على رامى والتحقيق معه.

مسلسل إنترفيو مكون من 8 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.