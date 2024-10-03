شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلين لأم كلثوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس اليوم الخميس 3 أكتوبر حفلتين لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومن المقرر أن تقدم خلالهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهم: "ألف ليلة وليلة" و "أغداً ألقاك"، على أن تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية في الثامنة مساءً.



أم كلثوم

جدير بالذكر أن أغنية الأطلال إنتاج عام 1966 ومن ألحان رياض السنباطى وتأليف إبراهيم ناجى، وأغنية فات الميعاد إنتاج عام 1967 من ألحان بليغ حمدى، وتأليف مرسى جميل عزيز.

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.