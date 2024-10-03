شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي يشيد بفيلم "وثيقة جاليلي" الخاص بحرب أكتوبر: حاجة عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لفيلم " وثيقة جاليلي"، الذي ينتجه قطاع البرامج بالشركة، ومن المقرر طرحه قريبا، احتفاء بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشرعمرو الفقي البوستر الترويجي للفيلم عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليه: "وثيقة جاليلي من إنتاج قطاع البرامج، حاجه عظمة".



عمرو الفقي

وكان الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، كشف من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الفيلم سوف يطرح سرا جديدا من أسرار حرب أكتوبر، مشيرا أنه يحتوي اعترفات مصورة لقادة العدو حول خطتهم لاحتلال القاهرة قبل نصر أكتوبر، والسلاح "الوحش" الذي اخترعوه وتحطم على يد أبطال مصر.

وكانت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البرومو الدعائى للفيلم الوثائقى "وثيقة جاليلى"، المقرر عرضه ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر الـ51، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.