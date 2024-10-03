عانى من الغيبوبة 6 أيام.. تعرف على رد فعل علي جابر بعد غيابه عن برنامج "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف معين جابر "نجل الإعلامي اللبناني علي جابر"، عن رد فعل والده، عقب مشاهدته برومو الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent"، الذي يشهد غيابه للمرة الأولى، وضم الفنان باسم يوسف إلى لجنة التحكيم، بدلا منه

معين جابر خلال ظهوره في برنامج " et بالعربي"، أكد أنه كان برفقة والده حين شاهد برومو برنامج "Arabs Got Talent" في نسخته الجديدة، وقال مازحاً إن والده كان "كتير محرقص"، في إشارة إلى رغبته في المشاركة في البرنامج، وذلك بعد عودة تقديمه عقب توقف دام 4 سنوات.



وعن الحالة الصحية لوالده، الذي قضى 19 يوما داخل إحدى المستشفيات، قال نجل علي جابر: "كان يعاني من نزيف داخلي ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام، وكنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة أشخاص من حولنا بهذه الظروف الصعبة".

وتابع: "الوالد ماشي حاله وأنا وشقيقي مالك ووالدتي كنا ممسكين بيده طوال الوقت خلال تواجده في المستشفى، وكنا نصلي ليصبح بشكل أفضل والحمد لله شفيّ ".

وأوضح عمر، أن حالة والده الصحية جيدة، بعد عودته للمنزل، مؤكدا أن مساندة الأصدقاء والعديد من الشخصيات لهم كان لها دور كبير في رفع الحالة المعنوية له وللأسرة.

الإعلامي اللبناني علي جابر، شغل عدة مناصب منها مدير مجموعة قنوات MBC .

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.