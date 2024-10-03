محمد عبدالرحمن يكشف عن بدايته الفنية: "أمي قالتلي إحنا مش بتوع الكلام ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا" ضيفًا على برنامج "فايق ورايق" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق، وكشف خلال الحلقة عن بداياته الفنية.

وقال "توتا": "وأنا في تانية ابتدائي، كنت بجيب فينو لأمي وجه واحد قالي تعمل إعلانات فقولتله أه طبعًا أعمل بس أسأل ماما وكنت مبسوط أوي، ورحت قولتلها، قالتلي محمد إحنا مش بتوع الكلام ده، وملناش دعوة بالحاجات دي خد شهادة وبعدين شوف إنت عايز تعمل إيه".

وتابع: "وبعدين فضل الحلم معلق معايا من وأنا صغير أعمل إعلانات مش في بالي التمثيل أصلًا، والمهم جيت في ثانوي أروح لفريق التمثيل، وسبتهم وروحت ألعب كورة، وبعدها روحت ثقافة المطرية، وكان فيه مخرج صغير هناك قالنا هنمثل مسرحية ثورة الموتى وعملناها في ساقية الصاوي".

وأضاف: "كنت واخد دور ميت وكنت بمثل بجد ومع أول جملة أقولها الناس كلها ضحكت والعرض كله اتحول كوميدي والميتم اتقلب عيد ميلاد".

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