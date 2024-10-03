شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد علي: لطفي لبيب كريزة الشغل وصديق ليا ولزوجى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ندوة تكريمه التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان قائلاً: "فرحان جدا اني بينكوا وأنا اشتغلت سينما وتلفزيون ومسرح وصحافة وفضلت فيها أكتر من سنة ونصف بشكل يومي وليا في حدود ١٥٠ فيلم واكتر من ٣٨٠ عملا فنيا "

وقالت الفنانة سلوي محمد علي: "لطفي لبيب مش مجرد فنان وهو كريزة أى شغل هو موجود فيه، وهو صديق ليا ولزوجي الله يرحمه، وأنا زمان كانوا عاملين مسرحية عريس بنت السلطان كنت بروح كل يوم عشان عنده مشهد ارتجال، وكانت آخر حاجة اختم بيها اليوم عشان كان ألذ حاجة وكنت بروح كل يوم الارتجال مختلف عن اللي قبله ومش أي ممثل بيعرف يرتجل"

وتابعت سلوي محمد علي: لما جه جوزي يتقدم ليا كان معاه لطفي لبيب وشايل طبق الحلويات دولما قلنا هنقرا الفاتحة وراح قاري هو كمان الفاتحة، ولما زوجي توفي كان قاعد بيوجه القارئ يقرأ ايه ويقول له أقرأ سورة الرحمن.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.