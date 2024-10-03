شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة المغنى آر كيلي تكشف سر دمر طفولتها في فيلم وثائقي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتحدث جوان ابنة المغنى العالمى آر كيلي عن والدها في فيلم وثائقي جديد سيطرح تحت اسم R Kelly's Karma: A Daughter's Journey، يوم 11 أكتوبر الجارى.

على أن يتضمن الفيلم الوثائقي الطويل مقابلات مع جوان وشقيقيها جاه كيلي وروبرت كيلي جونيور بالإضافة إلى والدتهما دريا كيلي، التي تزوجت من آر كيلي من عام 1996 إلى عام 2009.

كما سيتحدثون معًا عن "الواقع المظلم للعيش في ظل واحدة من أكثر الشخصيات شهرة في عالم الموسيقى آر كيلى".

تقول جوان في مقطع دعائي للفيلم: "لا أحد يريد أن يكون ابن آر كيلى الأب الذي يؤذي النساء والأطفال، إنه يعرف بالضبط سبب عدم قدرتنا على إنشاء علاقة التي كنا نرغب في تواجدها معه".

كما كشف الفيديو الترويجى الرسمي للفيلم الوثائقى R Kelly's Karma: A Daughter's Journey، إن جوان ستشارك "سرًا مفجعًا حطم طفولتها وغيرها إلى الأبد".