كيت ميدلتون تتصدّر عناوين الصحف بسبب هذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأميرة كيت ميدلتون قد عادت لممارسة مهامها الملكية بعد فترة قصيرة من إعلان انتهاء مرحلة علاجها الكيماوي من السرطان، وتصدّر عناقها لشابة تعاني من السرطان مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف البريطانية، وذلك بعد دعوة الأمير ويليام للشابة للحضور إلى قلعة وندسور.

واستقبلت أميرة ويلز المصوّرة المحترفة ليز هاتون البالغة من العمر 16 عاماً، والتي تكافح للتغلب على ورم نادر وعدواني، ووثّقت عدسات المصوّرين لقطة مؤثرة للشابة وهي تحتضن كيت بحزن في مشهد مؤثر تفاعل معه الناس.

وأوضحت الصحف البريطانية أن الشابة ليز هاتون تلقت دعوة شخصية من الأمير ويليام لزيارة القصر بعدما سمع قصتها من مؤسّسة لندن للإسعاف الجوي التي يتولّى رعايتها، فلبّت ليز الدعوة وحضرت إلى القصر مع عائلتها للقاء الأميرين ويليام وكيت على انفراد لسماع المزيد عن رحلتها مع السرطان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عفوية من اللقاء، وقد تألقت فيها كيت ببدلة كلاسيكية من اللون التوتي، عبارة عن بلايزر ناعمة وبنطال بأرجل واسعة قليلاً ونسّقتها مع توب باللون البيج. وأكملت كيت إطلالتها بأقراط ذهبية متدلية ذات تصميم ناعم ومميّز.

ونشر الأمير وزوجته الأميرة لاحقاً صوراً من اللقاء عبر السوشيال ميديا مرفقة برسالة قالا فيها: “سعدنا بلقاء ليز في وندسور. مصوّرة شابة موهوبة ألهمتنا بإبداعها وقوّتها. شكراً لكِ على مشاركة صورك وقصتك معنا”.

لتردّ ليز هاتون لاحقاً على المنشور قائلةً: “إنهم أشخاص رائعون وصادقون وطيبون. أنا في قمة السعادة لأن عائلتي التقت بكم”، ومعبّرةً عن سعادتها بنشر قصر كنسينغتون، الذي يتابعه الملايين عدداً من صورها.