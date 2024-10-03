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الأمير ويليام يثير الجدل حول اختفاء خاتم الأميرة ديانا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال اختفاء خاتم خطوبة الدوقة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، محط اهتمام العائلة البريطانية المالكة ويثير قلقاً كبيراً في قصر باكنغهام.

وأكدت مصادر مقرّبة من العائلة المالكة أن الأمير ويليام لا يزال مهتماً بالأمر ويتساءل عن مصير الخاتم الثمين، الذي يحتوي على ماسات وكان من مجموعة والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وتشير المصادر إلى أن الأمير ويليام يشعر بالقلق على مصير المجوهرات التي قدّمها الأمير هاري عام 2017 لخطوبة ماركل والتي تمثل إرثاً مهماً من والدته، خاصة أن الخاتم خضع لتحديث بسيط، حيث ظهرت ميغان به لأول مرة بعد التعديل في العام 2019، ولكنها لم تعاود ارتداءه، مما أثار التساؤلات حول مكانه.

وصرّح مصدر مقرّب لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية بأن الأمير ويليام يسعى لمعرفة مكان الماسات المفقودة، ويحرص على أن يتأكد بنفسه من مكانها، خاصة أن المشاكل تتفاقم بينه وبين شقيقه الأمير هاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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