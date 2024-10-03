ما سبب تواجد مي عمر في باريس؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلبت الفنانة مي عمر من زوجها المخرج محمد سامي إجازة عمل من تصوير مسلسل “إش إش” الذي تقوم ببطولته وتخوض به سباق دراما رمضان المقبل، وذلك للسفر إلى باريس لشراء بعض مستلزمات الشخصية التي تقدّمها في المسلسل، وهي لراقصة، مما يستوجب تأمين بعض الإكسسوارات الخاصة بالدور.

ووثّقت مي رحلتها إلى باريس من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام”، حيث نشرت صوراً ظهرت فيها وهي تتجول في شوارع باريس.

وكانت مي عمر قد ردّت على انتقادات الجمهور لعملها مع زوجها المخرج محمد سامي، والتي ربطت نجاحها بتعاونها معه، حيث قالت إنها لا تمانع في أن يُنسب جزء من نجاحها إلى زوجها، مشيرةً إلى أنه مخرج موهوب وناجح، وأي فنان يعمل معه سيستفيد من هذا النجاح.

وتابعت: “موضوع إنهم رابطين نجاحي بمحمد سامي دي حاجة تبسطني، هو مخرج وزوجي، بس الحقيقة أي حد يشتغل معاه بينجح”.