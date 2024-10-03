محمد إمام يدعم ابنة هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت لمياء، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب حالة من الجدل بعد نشرها رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، طالبت فيها بتكريم والدها الراحل، مبديةً استياءها من تجاهل اسمه في المهرجانات السينمائية المصرية، وعدم تكريمه على الرغم من مرور ثماني سنوات على وفاته.

وكتبت لمياء في منشورها: “8 سنين في مصر ومفيش مهرجان في مصر فكّر يكرّم اسم أحمد راتب… كل يوم يا بابا بكرّمك بالدعاء ليك”.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنان الراحل أحمد راتب مع رسالة ابنته، حيث أبدى الفنان محمد إمام دعمه الكامل لها ولوالدها، إذ علّق على منشورها برسالة كتبها على حسابه الخاص في “إنستغرام” وأوضح فيها أن أحمد راتب ليس بحاجة الى تكريم رسمي من أي مهرجان، لأن الجمهور الذي أحبّ أدواره هو الذي يكرّمه يومياً من خلال تقديره لأعماله الفنية الخالدة.

وقال إمام في منشوره: “الأستاذ أحمد راتب من أقوى الممثلين في تاريخ الفن، والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأدواره العظيمة… الله يرحمه، ممثل نادر”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة محمد إمام، معبرين عن دعمهم لكلماته ومؤكدين أن أحمد راتب لا يزال حياً في قلوبهم بأدواره التي أثْرت الفن المصري لسنوات طويلة، ورأى الكثيرون أن ردّ إمام هو بمثابة تكريم للراحل، لأنه يعبّر عن التقدير المستمر لزملائه الفنانين ونجوم الجيل الجديد الذين تأثروا بإبداعاته.